Stéphanie Durant enceinte : elle dévoile le sexe de son bébé avec son mari Théo Soggiu

Le sexe du bébé de Stéphanie Durant dévoilé

Avant de quitter Les Marseillais à Dubaï, Stéphanie Durant a souhaité être enceinte en même temps que sa meilleure pote, Jessica Thivenin. Eh bien sans le savoir, elle attendait déjà son premier enfant depuis plusieurs semaines. Son voeu est donc exaucé ! C'est le 13 avril 2021 que Stéphanie a officialisé sa grossesse avant de dévoiler le sexe de son bébé dix jours plus tard : "It's a ... Baby boy. C'est fou, mais je l'ai toujours senti, même avant que je sois enceinte. Notre premier enfant sera un garçon et je ne m'étais pas trompée. Un futur Mini Théo. Je suis comblée de bonheur", a-t-elle écrit en légende d'une vidéo de sa baby shower.