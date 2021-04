Stéphanie Durant enceinte de Théo Soggiu : elle officialise après les rumeurs

La famille des Marseillais à Dubaï s'agrandit ! Alors que Jessica Thivenin est enceinte de son deuxième enfant avec Thibault Garcia, c'est sa meilleure amie Stéphanie Durant qui va bientôt pouponner pour la première fois. Depuis fin février, des fans très observateurs sont persuadés que l'influenceuse est enceinte. Et ils avaient raison !

"Baby Soggiu is coming"

Après avoir gardé le silence au sujet des rumeurs, Stéphanie Durant et son amoureux Théo Soggiu ont confirmé la bonne nouvelle : ils deviendront parents en 2021 ! C'est via un post Instagram que le couple a annoncé la grossesse de la star révélée dans la première saison des Marseillais. "BABY SOGGIU is coming." a écrit Stéphanie Durant pour accompagner une jolie photo où l'on peut voir son baby bump. "Nous sommes heureux de vous annoncer que nous serons bientôt 3 en 2021. Et je n'aurais jamais pu rêver mieux en tant que père de notre futur enfant. @theosoggiu Je t'aime & j'ai hâte de commencer notre nouvelle vie ensemble" a posté Stéphanie.