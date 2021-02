Stéphanie Durant enceinte de Théo Soggiu ? Thibault Garcia sème le doute avec cette photo

Jessica Thivenin et Stéphanie Durant vont-elles pouponner ensemble ? Alors que la femme de Thibault Garcia est enceinte de son deuxième enfant, un an et demi après Maylone, l'épouse de Théo Soggiu, elle, attendrait son tout premier bébé. Pour le moment, elle n'a pas officialisé sa grossesse, mais plusieurs détails sèment le doute depuis plusieurs semaines, comme la photo de Stéphanie Durant sur laquelle elle mange une fraise (oui, on parle du fameux cliché des femmes enceintes qui en raffoleraient) et sur laquelle on peut apercevoir son léger ventre arrondi.

Stéphanie Durant enceinte ?

Au vu des nombreuses questions posées sur sa supposée grossesse, Stéphanie Durant a rapidement supprimé le cliché d'Intagram. Elle ne s'attendait pas sûrement pas à une telle réaction de la part de ses abonnés, mais ces derniers comptent bien mener leur enquête jusqu'au bout afin de découvrir si la candidate des Marseillais à Dubaï attend bien un enfant ou non. Une nouvelle image vient d'ailleurs d'attirer leur attention.

Sur la dernière story Snapchat de Thibault Garcia, l'interprète de Candela filme son fils Maylone, mais les internautes ont surtout remarqué Stéphanie Durant et son potentiel baby bump en arrière plan. Effectivement, le ventre de Stéphanie Durant est peut-être un peu plus rond que d'habitude, mais comme on vous l'a dit au-dessus, elle n'a encore rien annoncé de manière officielle. Affaire à suivre du coup. Ça serait quand même drôle que Jessica Thivenin et Stéphanie soient enceintes en même temps, comme Manon Marsault et Laura Lempika, devenue maman d'un petit garçon prénommé Zlatan.