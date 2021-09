Jazz Correia quitte We Events pour retourner chez Shauna Events... et fuir Julien et Manon ?

Jazz de retour chez Shauna Events !

La JLC Family quitte encore l'agence We Events ! La célèbre famille est partie, puis revenue, puis encore partie en l'espace de quelques semaines seulement, mais pourquoi un nouveau départ ? Eh bien, Jazz et son mari Laurent Correia, qui attendent un troisième enfant, ont tout simplement décidé de repartir dans... l'agence de Magali Berdah, Shauna Events ! L'ex-candidate de télé-réalité a eu envie de revenir là où tout a commencé pour elle, comme elle l'a expliqué dans une vidéo Snapchat.

Jazz Correia y tient des pancartes sur lesquelles est écrit : "Quand on veut avancer, on pense souvent que tout doit changer. Alors on s'interroge et on se demande si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et puis, on tente le coup, on prend le risque de claquer la porte pour un meilleur avenir. Dans ce milieu, beaucoup de promesses sont faites, mais très peu sont tenues. Je reste une femme qui aime le challenge et qui n'a peur de rien. Le business, c'est comme l'amour et l'amitié. Il y a des hauts et des bas, mais rien n'est impossible."

"Je reviens plus forte"

On peut lire ensuite : "Il n'est jamais trop tard pour retourner aux sources. Contre toute attente et après de longues discussions, j'ai décidé de retourner, avec fierté, là où j'ai fondé ma communauté, là où tout a vraiment commencé. Je reviens plus forte, plus mûre et cette fois-ci, avec toute la JLC Family. Vous m'avez connue, j'étais seulement 'Jazz', nous sommes devenus la 'JLC', mais mes racines ne me quitteront jamais. Je reviens là où tout a commencé... chez Shauna Events. Magali accroche-toi, ça va secouer."

Son annonce est donc une surprise, mais pour certains internautes, il paraît évident que Jazz ne souhaitait pas se retrouver avec Manon Marsault et Julien Tanti chez We Events. Les parents de Tiago et Angelina ont décidé d'arrêter leur collab avec Magali Berdah pour rejoindre Wesley et comme on sait que ce n'est pas le grand amour entre eux et Jazz...