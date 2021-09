Julien Tanti et Manon Marsault quittent Shauna Events pour la concurrence: "On a d'autres ambitions"

Bye bye Shauna Events

Milla Jasmine, Maëva Ghennam, Greg Yega, Jessica Thivenin, Nabilla Benattia, Adixia, Paga, le couple Nacca et Eloïse... tous ces influenceurs et stars de télé-réalité font partie de l'agence Shauna Events. Magali Berdah en a recruté pas mal, mais deux de ses protégés a décidé de mettre un terme à leur collaboration. Lesquels ? Julien Tanti et Manon Marsault. Eh oui, le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 6 a confirmé leur départ de Shauna Events pour rejoindre une agence concurrente qui n'est autre que We Events.

C'est sur Instagram que Julien Tanti a dévoilé les raisons de ce choix : "Nous étions à Paris uniquement pour du professionnel. On a passé des merveilleuses années chez Shauna Events, mais on a décidé d'arrêter l'aventure avec Magali. Tout simplement pour des raisons professionnelles, il n'y a vraiment rien derrière tout ça. On a de nouveaux objectifs et d'autres ambitions. On a voulu faire confiance à We Events." Manon Marsault et son mari rejoignent donc Jazz et Laurent Correia, qui ont quitté l'agence avant de la réintégrer, chez We Events.