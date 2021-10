Manon Marsault méconnaissable : découvrez sa photo à l'élection Miss Petite de France en 2010

Après le concours de beauté, Manon Marsault Tanti s'est lancée dans la télé-réalité avec L'île des vérités 3, Moundir et les Apprentis Aventuriers, Les Marseillais et les Ch'tis VS Le Reste du Monde, Les Marseillais South America... Sans oublier ses émissions de télé avec Julien Tanti sur eux et leur famille : Manon + Julien = Bébé Fraté, Manon + Julien le Mariage et Manon + Julien = Bébé Angélina. Et Manon Tanti a fait plusieurs chirurgies esthétiques au fil des émissions, qu'elle assume à 100%.

Manon Tanti était première dauphine... de Jessica Errero

Et sur la photo, on voit Manon Marsault Tanti à côté d'une autre influenceuse qui était candidate de télé-réalité dans Les Marseillais. Eh oui, c'est Jessica Errero ! Manon Tanti était arrivée première dauphine de Jessica Errero.