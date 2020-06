Manon Marsault liste ses futures opérations de chirurgie esthétique : "un grand changement physique"

"Si j'ai pris trop de poids, je ferai une petite liposuccion"

Jessica Thivenin, Nabilla Benattia, Adixia, Julia Paredes, Fidji Ruiz, Océane (Les Marseillais aux Caraïbes)... la plupart des candidates de télé-réalité sont passées au moins une fois par la case chirurgie esthétique. Manon Marsault a elle aussi eu recours à des opérations et elle en a déjà prévu d'autres pour après la naissance de sa fille Angelina : "Au niveau des cheveux, du visage, je vais recommencer un peu le laser", a-t-elle confié sur Snapchat avant d'ajouter : "Je vais me refaire des injections de Botox, juste au front."

Ce n'est pas fini : "Si j'ai pris trop de poids, je ferai une petite liposuccion, c'est surtout mes bras qui me complexent. Et puis ma poitrine je vais la refaire, c'est sûr, elle est trop vieille, ça fait dix ans que je l'ai faite et après deux grossesses... Pas plus gros par contre, j'aime pas les seins trop gros", annonce la femme de Julien Tanti. Un "grand changement physique" l'attend donc ! Manon Marsault peut toujours demander des conseils à Carla Moreau qui a subi une liposuccion il y a peu.

"Je vais laisser mon corps dégonfler naturellement"

En plus de la chirurgie esthétique, la candidate des Marseillais aux Caraïbes compte bien se remettre au sport, de manière plus intensive qu'avant, afin de perdre quelques kilos et sa cellulite : "Je me laisserai quelques mois pour profiter de ma fille et je vais laisser mon corps dégonfler naturellement, j'espère que ça va être l'affaire de quelques semaines. Avec Tiago, j'avais tout perdu en trois semaines. Et plus tard, quand j'aurai une solution pour les enfants, je vais vraiment prendre soin de moi."