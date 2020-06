Océane (Les Marseillais aux Caraïbes) : son frère Gauthier tacle Benjamin Samat

Les Marseillais aux Caraïbes n'auraient pas eu la même saveur sans Océane El Himer : il ne se serait sûrement pas passé grand chose... L'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour s'est pratiquement retrouvée au centre toutes les histoires, surtout de celle avec Benjamin Samat. Alors qu'il était en couple avec Alix, il s'est énormément rapproché d'Océane et est même allé jusqu'à l'embrasser... Un bisou qui a rendu folle Alix, à tel point qu'elle en est devenue violente physiquement avec la soeur de Marine. Un geste qu'elle a rapidement regretté.

"Le comportement de Benjamin avec Océane est minable"

Les internautes sont eux aussi violents avec Océane El Himer, mais de manière verbale : l'ex-belle soeur de Julien Guirado reçoit beaucoup de menaces, d'insultes et de critiques depuis son rapprochement avec Benjamin Samat. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de Marine et son frère Gauthier : "Je trouve que l'acharnement contre Océane était un petit peu disproportionné par rapport aux réels actes qui se sont passés. Parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il se passe en interne, même si ce n'est pas bien ce qu'elle a fait", confie-t-il en interview avec VD Buzz.

Gauthier précise ensuite qu'Océane n'est pas la seule fautive dans cette histoire, Benjamin Samat ne lui a pas beaucoup fermé les portes : "Le comportement de Benji avec Océane est minable parce que à partir du moment où tu ne sais pas ce que tu veux t'es pas bien et tu ne peux pas rejeter la faute que sur la fille en sachant que c'est toi qui a laissé les portes ouvertes."

"Alix n'est pas si classe que ça"

Après Benjamin Samat, c'est au tour de son ex Alix de recevoir quelques petits pics de la part de celui qui a fait une apparition dans Les Princes et les princesses de l'amour 3 : "je comprends son état d'esprit parce que ça fait mal de perdre l'être qu'on aime. Après j'ai envie de dire, il n'y a pas de fumée sans feu (...) Être énervée c'est normal mais de là à en arriver aux mains, je trouve que pour une femme qui se revendique classe, c'est pas si classe que ça. Mais bon, on a vu à travers les réseaux qu'elle n'est pas si classe que ça parce qu'il y a eu des problèmes avec la police, des trucs bizarres."