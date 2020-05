Alix (Les Marseillais aux Caraïbes) insulte des policiers, un syndicat saisit Christophe Castaner

Ces derniers temps, Alix faisait surtout parler d'elle pour sa relation avec Benjamin Samat. Débarquant en cours d'aventure dans Les Marseillais aux Caraïbes, elle apprenait que Benjamin Samat l'avait trompée avec Océane El Himer et décidait de rompre. Suite à cette rupture, elle faisait part le week-end dernier de sa décision de ne plus participer aux Marseillais ni aux Marseillais VS le reste du monde. Mais aujourd'hui, c'est pour une polémique assez sérieuse qu'elle fait parler d'elle.

Alix dérape et insulte les policiers sur Instagram

Et pour cause, la pote de Maeva Ghennam a dérapé sur Instagram, partageant une vidéo où elle insulte la police, en train de réaliser un contrôle : "C'est fou de toujours contrôler des Noirs et des Arabes, bande de fils de pute (...) Désolée pour la vulgarité." Suite à ces propos vus comme pouvant encourager "la haine anti-flics", le syndicat policier Unité-SGP-FO a décidé d'interpeller Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Dans un courrier, Yves Lefebvre, le secrétaire général écrit : "Je ne peux pas accepter la diffusion de tels propos sur les réseaux sociaux, ces derniers mettant en exergue la haine à l'encontre des forces de l'ordre, laissant ainsi penser que ce ne sont que des propos vulgaires alors que ce sont avant tout des propos délictueux à l'encontre de notre institution et de celles et ceux qui la représentent".

Des policiers saisissent le ministère de l'Intérieur et demandent des sanctions

Mettant en avant le fait que la candidate de télé-réalité compte plus de 1,8 million d'abonnés sur son compte Instagram, il appelle le ministère de l'Intérieur à prendre des mesures. "Nous saisissons ce jour Christophe Castaner par courrier et lui demandons instamment de déposer plainte contre Alix Desmoineaux de l'émission Les Marseillais. Ce grave outrage devant près de 2 millions de personnes ne peut demeurer sans réaction. #LMAC", peut-on lire sur Twitter. Il demande notamment à ce que "les auteurs de ces publications absolument intolérables" soient recherchés, interpellés et "traduits devant la justice pour outrage et incitation à la haine contre les représentants des forces de l'ordre." De son côté, Alix n'a pas encore réagi à la polémique.