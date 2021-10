Carla Moreau et Kevin Guedj : des photos du tournage de leur nouvelle émission dévoilées

Le couple qui était dans Les Marseillais avait annoncé leur nouvelle émission

Lors de leur passage dans TPMP sur C8, Carla Moreau et Kevin Guedj avaient révélé préparer leur nouvelle émission en collab avec Cyril Hanouna. "On a envie de faire pleins de choses. (...) C'est vrai qu'en fait on a été approchés par pas mal d'autres productions pour faire pas mal de choses" avait expliqué l'ex-star des Marseillais, "Et du coup je t'ai proposé clairement pour savoir si ça pouvait t'intéresser de faire quelque chose autour de nous".

Leur nouveau programme, que certains internautes surnomment "Guedj Family", sera un peu comme la JLC Family et L'incroyable famille Kardashian. Les caméras suivront Carla Moreau et Kevin Guedj partout dans leur quotidien, avec leur fille Ruby Guedj, leurs proches, leur mariage plusieurs fois repoussé dont ils montreront les préparatifs... "On va suivre notre vie, notre mariage avec nos amis" avait révélé Kevin, "Le but c'est de suivre notre mariage et en même temps tous nos amis qui sont avec nous".