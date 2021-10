Julien Guirado de retour à l'écran, Marine El Himer furieuse : elle rappelle ses violences physiques

Julien Guirado de retour à la télé après ses violences contre son ex

En 2020, Marine El Himer accusait Julien Guirado de violences conjugales. Des propos qui ont choqué le monde de la télé-réalité à l'époque et jamais démentis par le jeune homme, malgré les situations de boycott à son encontre. Au contraire, après avoir plusieurs fois confessé ses fautes vis-à-vis de son ex-compagne, il est même allé jusqu'à sortir un livre intitulé Ma Vérité afin de revenir sur cette terrible affaire et apporter des précisions concernant ses agissements.

Aussi, c'est peu dire que l'annonce de son intégration au casting de Love Coaching - une nouvelle émission de 6Play imaginée pour aider les participants à régler leurs problèmes amoureux, a surpris tout le monde. Là où certaines personnes estiment que Julien Guirado mérite malgré tout une seconde chance, d'autres se révèlent à l'inverse outrées de le voir revenir aussi rapidement sur le devant de la scène comme si de rien n'était.

Marine El Himer en colère face à ce traitement

Et sans surprise, Marine El Himer se classe dans cette deuxième catégorie. A l'occasion d'une story publiée sur son compte Instagram, la candidate de La bataille des couples (TFX) n'a pas caché sa déception en voyant son ex se refaire une belle image aujourd'hui, "Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont souvent trompeuses et je vous parle en connaissance de cause."

Puis, après avoir révélé qu'elle ne supportait pas de voir Julien Guirado exploiter les violences dont elle a été victime pour revenir dans les médias, "Je vous demanderais de ne plus m'associer à cet individu, merci", Marine El Himer n'a pas manqué de s'étouffer en constatant la facilité avec laquelle il est possible pour certains de passer au-dessus d'un tel comportement problématique, "Il suffit de sortir un livre et de faire un pseudo Love Coaching pour victimiser un monstre? On aura tout vu. Dieu merci, ça ne marche plus avec moi. Je tiens à rétablir la vérité en disant que 90% des violences étaient physiques et le reste était psychologique."