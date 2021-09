Sarah Fraisou, Illan, Mujdat, Dylan Thiry... Réunis dans une nouvelle émission, découvrez le teaser

En légende du post Instagram de 6play, annonçant l'arrivée de cette nouvelle émission, il est aussi précisé : "Pour la première fois, @aissa.moments va faire vivre à ses invités une expérience unique afin de résoudre leurs problèmes de coeur. Sa méthode ? Les mettre face à leurs mensonges et responsabilités... mais parviendront-ils pour autant à assumer leurs erreurs et à se remettre en question ?".

Sarah Fraisou, Illan, Mujdat, Feliccia, Dylan Thiry... Le casting dévoilé dans le teaser vidéo

Et plusieurs stars de la télé-réalité sont prévues au casting de Love Coaching. Sarah Fraisou (Les Vacances des Anges 4), Illan Cto (Objectif Reste du Monde), Mujdat Saglam et Feliccia Taskiran (ORDM), Dylan Thiry (La Villa des Coeurs Brisés 6) et Julien Guirado (Les Princes et les Princesses de l'amour 3) sont dans le teaser vidéo. La chaîne a aussi indiqué que l'influenceuse Julie Bourges alias @douzefevrier, l'humoriste Oth alias Zatis mais aussi le chanteur et rappeur Hiro seront aussi de la partie.

Dans la bande-annonce de Love Coaching, on découvre plusieurs extraits inédits sur les candidat(e)s. Feliccia avoue à propos de son chéri Mujdat : "Je l'embrouille tous les jours, je sais même pas pourquoi en fait". "Mes enfants que je ne vois plus depuis maintenant 1 an et demi, c'est quelque chose qui m'empêche de dormir" confie de son côté Mujdat.

Illan lance quant à lui : "Je suis amoureux de l'amour c'est pour ça qu'après je me retrouve avec 4 ou 5 copines en même temps". Puis il raconte une épreuve de son passé. "J'avais 18 ans", "avec mes parents on s'est embrouillés, j'ai pris mes affaires et je suis parti" a-t-il expliqué.

Concernant Dylan, il a peur de la solitude et de ne jamais trouver une femme. "Je me vois me réveiller à 40 ans tout seul" déclare-t-il, "je suis tout seul face au monde, du coup c'est ou je fais quelque chose ou je me laisse crever".

Et Julien Guirado confirme avoir fait du mal à Marine El Himer et regrette : "Je sais que j'ai fait un truc grave", "je me dit que c'était la femme de ma vie".