Les Princes et les princesses de l'amour 5 : Illan, Isabeau, Dylan... le casting officiel dévoilé !

Dans Les Princes et les princesses de l'amour 4, de belles histoires d'amour sont nées (Marvin & Neverly, Luna & Jonathan, Sara & Julien...), mais peu ont duré. Seuls Beverly et Noah sont encore en couple depuis la fin du tournage. Espérons que Les Princes et les princesses de l'amour 5 soit aussi placée sous le signe du love. Déjà, elle sera accompagnée d'une petite nouveauté puisque avant sa diffusion, W9 dévoilera une émission dérivée intitulée Mission Princes et Princesses pour choisir un prince et une princesse pour cette nouvelle saison.

Le casting des Princes et les princesses de l'amour 5 se dévoile

On ne sait pas encore qui a été sélectionné, mais aujourd'hui, la chaîne a décidé de lever le voile sur le casting officiel de départ dans une vidéo Instagram. Au programme ? Des visages bien connus de l'émission, Illan Cto, Dylan Thiry, Anthony Alcaraz, Isabeau et Nathan, vus dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 et Objectif Reste du Monde, et deux nouvelles candidates, Lena (Les Marseillais à Dubaï) et Yoly, une fashion it-girl.

Lena doit être ravie de retrouver son ex Illan dans cette aventure. Les retrouvailles entre Anthony Alcaraz et Illan Cto s'annoncent aussi explosives après leurs différends dans Objectif Reste du Monde. Sinon, d'autres célibataires arriveront en cours d'aventure, notamment pour remplacer Dylan qui apparemment aurait été viré des Princes et les princesses de l'amour 5.