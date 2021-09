Dylan Thiry viré du tournage des Princes et les princesses de l'amour 5 ? La raison dévoilée ?

Dylan Thiry viré pour avoir pécho la prétendante d'un autre ?

Le tournage des Princes et les princesses de l'amour 5 est en cours. Si l'on en croit les rumeurs, et certaines photos, Illan Cto, Isabeau, Anthony Alcaraz, Haneia, Leana et Dylan Thiry seraient au casting de cette nouvelle saison. Un énorme clash aurait d'ailleurs éclaté entre Illan et Haneia, puis entre Illan et Anthony Alcaraz. Aujourd'hui, il se murmure que l'un des candidats aurait été viré de l'aventure. D'après les infos du compte @ShayaraTV, Dylan Thiry aurait été exclu pour avoir embrassé l'une des prétendantes d'Anthony Alcaraz en pleine nuit.