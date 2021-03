Léna (Les Marseillais à Dubaï) en couple pendant le tournage ? Luna balance et la tacle !

Malgré toutes ses bonnes volontés, Paga a trompé Luna avec Léna dans Les Marseillais à Dubaï. Une tromperie qu'il a vite regrettée et encore plus lorsque sa petite amie est arrivée dans l'aventure, mais malgré ce dérapage, Luna a accepté de pardonner le fraté de Greg Yega. Difficile de savoir s'ils sont toujours en couple aujourd'hui même s'ils se murmurent que oui. En tout cas, la diffusion actuelle des Marseillais à Dubaï sur W9 complique fortement les choses entre eux.

"Retourne avec ton mec avec qui tu étais pendant l'émission"

Luna ne manque pas de tenir au courant ses abonnés sur ses réseaux sociaux et de régler ses comptes avec Paga et Léna. D'ailleurs, la guerre continue entre les deux filles ! Pour preuve, l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4, qui parlait déjà d'avoir des bébés avec Paga, accuse aujourd'hui Léna d'avoir menti lors du tournage.

Elle n'était apparemment pas célibataire : "Arrête de remettre en doute ma sincérité. En faisant ça, tu te décrédibilises (...). J'étais la première à lui dire 't'as un mec à l'extérieur'. Elle est en train d'essayer de me tacler, de m'insulter. Pourquoi tu fais ça derrière ton écran ? Tu viens faire du buzz, c'est pathétique. Alors que tu devrais te mettre en retrait et te taire, il faut que tu l'ouvres. Maintenant, retourne avec ton mec avec qui tu étais pendant l'émission et avant l'émission et fous-moi la paix vraiment", balance Luna en story sur Instagram.

"C'est moi le fautif à 100%"

De son côté, Paga est revenu sur son infidélité en interview avec Télé Star : "Moi dans ma tête, je me vois plus comme un célibataire que comme une personne en couple. Ca m'a porté préjudice, mais je sais que c'est moi le fautif à 100%. En tournage, les sentiments sont décuplés. Il y a des choix qu'on ne ferait pas en dehors des aventures."