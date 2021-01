Les Princes de l'amour 8 : montage, scènes coupées, Bastos... Aissa furieuse contre la prod

Aissa est très remontée contre Les Princes de l'amour 8, trouvant ne pas du tout être comme dans la vrai vie. "Vous me connaissez. Je suis nature, je fais ma vie et je ne regarde pas trop les émissions" mais "j'ai des retours qu'on m'envoie, des captures d'écran" où "on montre une image qui n'est pas moi". "On montre une image de moi actuellement à la télé qui n'est pas du tout la bonne" a-t-elle assuré, "même moi, quand je regarde, je ne me reconnais pas. Je dis des choses débiles, c'est-à-dire il y a un bout de phrase et il y a pas la fin. Ça n'a aucun sens".

"Quand vous me voyez dans Les Princes, ne vous fiez pas à cette image-là vraiment. Parce qu'elle est complètement altérée, elle est complètement faussée ça me désole, ça m'attriste" a ajouté Aissa. "Quand j'ai fait cette émission il y a 2 ans, quand on m'a contactée", car "on est venu me contacter, je n'ai pas postulé" a-t-elle précisé, elle avait 2 conditions : "l'honnêteté", travailler "avec des gens honnêtes" et "il fallait que mon travail soit montré tel qu'il est", "je suis coach, je ne veux pas altérer mon image, hors de question".

Aissa clashe "le gars du van" (Bastos)

La coach des Princes de l'amour 8 a ensuite évoqué Bastos sans le citer, en l'appelant "le gars du van". Aissa n'a pas supporté que Bastien Grimal dévoile sa coucherie en off avec Kellyn devant tous les princes et toutes les princesses (et Julien Bert). "Je ne peux pas accepter, déjà en tant que personne mais en plus en tant que coach, que publiquement on divulgue les faits intimes" a-t-elle souligné.

"Je ne suis pas dans la villa donc je ne vois pas tout ce qu'il se passe", "il y a des informations qui me sont données, il y en a d'autres qui me sont filtrées" a-t-elle indiqué, mais "je trouve que certains de ses agissements (à Bastos, ndlr) ne sont pas clairs et ne sont pas normaux donc je le lui dis".

"J'ai dit à la production c'est inadmissible qu'il puisse parler comme ça" à propos de sa nuit avec Kellyn, "si vous montrez ça à l'écran, ça peut la détruire Kellyn". Et quand "on vire Kellyn, je pète les plombs encore plus" a avoué Aissa, "pourquoi on vire Kellyn et on garde le gars du van ? J'appelle ça du sexisme".

Elle révèle qu'il y a eu des scènes coupées et que l'épisode n'a pas montré la vraie fin

Aissa a ensuite détaillé que plusieurs scènes ont été coupées au montage, dont une de 10 minutes avec Bastos et Kellyn quand ils se voient tous les trois dans l'épisode diffusé ce lundi 18 janvier 2021 sur W9. La coach a expliqué avoir eu une "grosse embrouille" avec Bastien Grimal : "Je lui explique que ce n'est pas une attitude de gentleman, ce n'est pas une attitude d'homme".

Et elle va plus loin en révélant que, contrairement à ce que dit Bastos en revenant à la villa, ce n'est pas lui qui aurait décidé de quitter l'aventure. Aissa a affirmé que c'était elle qui lui aurait dit : "Tu vas aussi quitter la maison" comme Kellyn, "c'est comme ça que ça s'est passé". Mais la production a "montré cette fin là au lieu de la fin réelle", donc elle se demande s'il y a une "conspiration", "un truc contre elle".

Elle a même révélé que la saison précédente, Les Princes et les Princesses de l'amour 3 (Les Princes de l'amour 7), ce serait elle qui se serait battue contre la prod pour que Julien Bert et Hilona Gos puissent se mettre en couple. "Personne n'y croyait, sauf moi", "je me suis battue pour que cet amour puisse naître" a-t-elle déclaré.

Aissa a aussi démenti avoir été virée de W9 : "C'est faux". Par contre, elle ne devrait pas signer pour Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (Les Princes de l'amour 9) si jamais l'émission se fait. En effet, de voir les épisodes avec ce montage, "ça me dégoûte" a-t-elle lâché. "Tous les coachings ne sont pas montrés", il y a selon elle une "volonté de lui nuire" et elle "regrette d'avoir fait partie de l'agence".