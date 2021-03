Julien Guirado violent avec Marine El Himer : "J'ai été trop loin", il parle de cette période noire

En mai 2020, Marine El Himer confessait avoir été victime de violences conjugales de la part de Julien Guirado, son compagnon de l'époque. Rapidement, l'ex-star de la télé-réalité s'est retrouvée logiquement blacklistée auprès des productions d'émissions et sous le feu des critiques de la part du public, mais également d'autres candidats.

Julien Guirado revient sur ses violences envers Marine El Himer

Près d'un an après ces révélations et une discrétion totale de sa part, Julien Guirado a finalement effectué son retour médiatique ce vendredi 12 mars 2021 à l'occasion d'une interview accordée à Jordan De Luxe pour Non Stop People. Et sans surprise, il n'a pu échapper à des questions sur cette sordide affaire.

Alors qu'il avait déjà reconnu les faits qui lui étaient reprochés l'an passé, l'ex-candidat des Anges est cette fois-ci revenu sur l'état d'esprit dans lequel lui et Marine El Himer baignaient à l'époque, "On a vécu une période noire qui m'a mis très très bas. (...) J'ai mal géré mes émotions à cette époque-là et je le regrette toujours."

"J'ai été trop loin"

Néanmoins, si le jeune homme - qui aurait vécu "une pseudo dépression" depuis, a une nouvelle fois affirmé regretter ses gestes et en assumer les conséquences, "Je l'ai mérité, j'ai été bien trop loin", il n'a pu s'empêcher de se trouver quelques excuses. Ainsi, après avoir avancé, "la perte brutale de mon grand père est responsable en partie de mes gestes", Julien Guirado a confié qu'il s'était surtout perdu en voulant trop bien faire pour Marine El Himer, "J'ai vraiment voulu faire monter Marine, la façonner, limite la créer et ça ce n'est pas bon parce que tu ne peux pas changer quelqu'un. Et je me suis peut-être oublié là-dedans".

Des propos qui devraient faire grincer quelques dents, même s'il a également tenu à promettre qu'il était un homme nouveau aujourd'hui. Comment ? La polémique de l'an dernier l'aurait tout simplement convaincu de se faire aider, "J'ai consulté un psychologue, un psychiatre et un sophrologue et je continue. Je me suis fait aider. Il ne faut pas avoir peur de dire que parfois on peut avoir des moments de solitude et de moins bien".

De quoi convaincre les producteurs de lui accorder une nouvelle chance ? A suivre...