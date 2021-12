Les Marseillais : gros clash entre Maeva Ghenam et Mélanie ORL à cause de Greg Yega ?

A chaque saison, c'est pareil : les rapprochements sont encore de mise dans Les Marseillais 2022 (ou Les Marseillais au Mexique). Les candidats se sont envolés pour le tournage à la mi-novembre et ils n'ont pas trop perdu de temps. Alors que Benjamin Samat et Maddy Burciaga ont annoncé leurs fiançailles, les premiers spoilers laissent aussi entendre que Greg Yega va devoir faire un grand choix.

Maeva ou Mélanie, Greg Yega a choisi !

Aux dernières nouvelles, Greg Yega et Maeva Ghennam étaient en mode rapprochement sur le tournage des Marseillais. Huit mois après leur rupture, les deux ex se seraient tournés autour comme l'a expliqué Shayara TV sur Instagram. Les internautes pensent d'ailleurs que Maeva a toujours des sentiments pour son ex qui avait tourné la page avec Mélanie ORL sur le tournage des Marseillais vs le reste du monde 6. Depuis, Mélanie et Greg qui ont été victimes d'un cambriolage se sont séparés. Mais selon Shayara TV, le candidat aurait désormais fait son choix entre ses ex et aurait choisi... Mélanie ORL !

Un gros clash entre Maeva et Mélanie ?

Une décision qui aurait énervé Maeva puisque Shayara TV précise qu'une grosse dispute a éclaté entre elles sur le tournage. "Greg a préféré Mel, y'a eu d'énormes clashs entre Maeva et Mel, c'est allé archi loin entre elles. Ça fait plusieurs jours qu'elles ne font que se clasher" précise l'influenceuse.