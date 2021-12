Benjamin Samat et Maddy Burciaga se sont fiancés ! En route pour le mariage !

Si certains couples se font et se défont (et se refont et se re-défont) dans le monde de la télé-réalité, d'autres relations durent malgré les épreuves. Il y a quelques semaines, il se murmurait que Benjamin Samat et Maddy Burciaga qui sont en couple depuis septembre 2020 étaient sur le point de se séparer. Mais il n'en est rien, au contraire ! Après Manon Marsault et Julien Tanti et Jessica Thivenin et Thibault Garcia, le couple va bientôt passer à l'étape supérieure : le mariage.

"Future Madame Samat"

Alors que des rumeurs de fiançailles sur le tournage du cross, Les Marseillais vs le reste du monde 6, ont circulé, c'est finalement sur le tournage de la nouvelle saisons des Marseillais que Benjamin Samat aurait décidé de faire sa demande. C'est en tout cas officiel : il est fiancé à Maddy Burciaga. Ce vendredi 3 décembre 2021, les deux amoureux ont annoncé leur futur mariage avec une série de photos de la demande de fiançailles postée sur Instagram.

"Yes. Future Madame Samat" ont posté les deux amoureux en légende des images où on peut voir Benji un genou à terre puis en plein baiser avec sa chérie. Sur une image, Maddy dévoile même sa jolie bague.