Les Marseillais : Maeva, Greg, Paga... Ils vont commencer le tournage de la nouvelle saison

Un casting des Marseillais avec des absents et des nouveaux

Côté casting, la nouvelle saison des Marseillais sera composée des "anciens" candidats, ceux qui sont devenus phares au fil des saisons : Julien Tanti, Maeva Ghennam, Greg, Paga, Océane El Himer, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ou encore Benjamin Samat.

Par contre, Kevin Guedj et Carla Moreau seront absents des Marseillais. Depuis l'affaire de sorcellerie, ils sont en froid avec presque tous les candidat(e)s des Marseillais et ils ont lancé leur propre émission, La Mif, sur C8 et sur myCanal. Sans oublier aussi le départ de Flo, le BFF de Benji, qui a aussi révélé avoir quitté le programme et ne sera donc pas là. Du coup, il devrait y avoir plusieurs nouveaux !