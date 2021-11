Carla Moreau et Kevin Guedj sur La Mif : "Il n'y a pas les codes de la télé-réalité" (interview)

La Mif moins scriptée que Les Marseillais ? "Il n'y a pas les codes de la télé-réalité"

Carla et Kevin qui sont plus in love que jamais ont raconté les coulisses du tournage. "On a tourné dans notre maison" a expliqué Carla Moreau, et "ce n'était pas scripté parce qu'on a toujours été naturels, mais c'est vrai qu'on rentre plus dans nos détails personnels". En effet, La Mif fait plus spontanée que Les Marseillais.

"Il n'y a pas les codes de la télé-réalité. On a fait en sorte justement casser ces codes" a ajouté Kevin Guedj. "C'est vrai que ça fait beaucoup plus série réalité" a précisé sa fiancée et maman de son enfant.