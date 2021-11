Maeva Ghennam encore amoureuse de Greg Yega ? De nombreux indices sèment le doute

Maeva Ghennam prête à tout pour reconquérir Greg Yega.

Entre Maeva Ghennam et Greg Yega, c'est les montagnes russes ! Les ex s'aiment, se séparent, se cherchent et parfois ne se trouvent plus ! Si Greg Yega semblait avoir tourné la page dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 diffusé sur W9 en se mettant en couple avec Mélanie ORL, de son côté, Maeva n'a pas retrouvé l'amour. Pour certains candidats de télé-réalité mais également de nombreux internautes, la brune au fort caractère aurait encore des sentiments pour Bew-Bew.