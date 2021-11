Maeva Ghennam : sa grand-mère au coeur d'une fusillade à Marseille ! Plus de peur que de mal

Il y a près d'un an, Maeva Ghennam prenait la grande décision de quitter Marseille pour déménager à Dubaï. En effet, après avoir été braquée par des malfaiteurs à l'arme blanche, la candidate de télé-réalité avouait ne plus se sentir en sécurité et vouloir déménager à l'étranger.

Traumatisée par cette agression, la candidate avait raconté : "Au moment de rentrer chez moi, il y a deux mecs qui sont venus et m'ont agressée. (...) C'était devant le portail de chez moi. D'après les caméras de surveillance, ils m'ont attendue pendant 30 minutes. (...) Y avait quelqu'un qui les attendait dans la voiture, ils avaient préparé leur coup" a-t-elle débuté, avant de poursuivre son récit glaçant, "Ils m'ont mis un couteau sous la gorge, ils m'ont pris par les cheveux, ils m'ont balayée par terre (...) J'ai cru que j'allais mourir, qu'ils allaient me tuer"

Malgré cette nouvelle vie à Dubaï, bien loin de ces mauvais souvenirs où tout semble sourire à l'ex petite amie de Greg Yega, le sort s'acharne sur Maeva Ghennam. Ce mardi 16 novembre, les journalistes de la radio RTL ont déclaré qu'une fusillade a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 novembre à Marseille, en direction du domicile de la grand-mère de la star de télé-réalité.

11 impacts de balles

En pleine nuit, une voisine, réveillée par des tirs, a alerté la police. C'est dans le quatorzième arrondissement de Marseille, qu'une personne âgée a été la cible d'une fusillade. Au total, 11 impacts de balles ont été comptés sur la devanture de la maison. Heureusement, personne n'a été touché. Une enquête a été ouverte auprès de la sûreté départementale afin de découvrir l'identité du responsable mais aussi son mobile. Une question reste en suspens : y a-t-il un lien avec Maeva Ghennam ?

Pour l'instant, la reine des placements de produits n'a pas encore réagi à cette terrible nouvelle. Elle se trouve en effet au Mexique, sur le tournage des Marseillais, en compagnie notamment des premiers noms du casting de cette nouvelle saison.