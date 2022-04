Benjamin Samat vs Dylan Thiry : un nouveau combat de boxe ? Ils promettent une revanche

L'heure de la revanche a sonné ! Après s'être provoqués sur les réseaux sociaux pendant plusieurs semaines, Dylan Thiry et Benjamin Samat se sont enfin retrouvés sur le ring, ce mercredi 6 avril avril 2022. C'est le futur papa qui a remporté la ceinture. L'ancien aventurier de Koh Lanta n'a pas démérité puisqu'il a été au bout du combat alors qu'il s'est démis l'épaule au premier round. Le lendemain du fight, les apprentis boxers étaient invités dans TPMP pour débriefer face à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs.

"J'aurai ma revanche"

"Il s'était très bien entrainé, il était vraiment très fort. Je l'ai un peu sous-estimé. Mais 15 secondes après le premier round, je me suis pété l'épaule. Du coup, je me suis battu qu'avec la main droite et je ne suis pas Mohamed Ali pour le battre juste avec une main" explique Dylan. "J'aurai ma revanche. Et cette fois-ci, je ne me péterai pas l'épaule" prévient-il ensuite. "Je me verrais bien derrière toi, je vois des choses" déclare Cyril Hanouna. Le fantasme de Matthieu Delormeau sera-t-il son futur coach ? Réponse bientôt !

"C'était un très bel événement"

En attendant, l'animateur a appelé, en direct, le gagnant du combat, Benjamin Samat. "Ça a été un kiff. Et je sais que Dylan a droit à sa revanche. Il a porté ses parties intimes sur le ring de Marseille et il a le droit d'avoir sa revanche. C'était un très bel événement. On a kiffé lui et moi, un peu plus moi que lui, bien évidemment" s'amuse le mari de Maddy Burciaga, avant de poursuivre : "c'était trop bien, excitant. Et c'est l'une des premières fois, depuis des années, qu'on réussit à remplir une salle en boxe anglaise en France".

Dylan est ensuite revenu sur son clash avec Booba sur les réseaux sociaux. "C'est une histoire d'amis, on rigole", explique-t-il. Nous voilà rassurés !