Benjamin Samat et Dylan Thiry prêts à se battre : un rdv fixé pour un combat de boxe

Sans nouvelle de son rival, Benji insiste en proposant une date et lieu pour le fameux combat : "Vu que je n'ai pas de nouvelles de Dylan Thiry qui fanfaronnait sur les réseaux il y a quelques jours, on va faire simple : Jeudi 7 avril, Palais des Sports de Marseille. En boxe anglaise. Je compte sur toi et je confirme à l'organisateur, ou tu as ton cours de poney ce jour-là ?". Ce à quoi Dylan à répondu : "Je ne serai pas en France à cette date... Mais si ta proposition est vraiment sérieuse, je m'arrange pour être là". Le Marseillais a alors confirmé que sa proposition était bien sérieuse et lui a donné rendez-vous le 7 avril 2022... Alors le combat va-t-il vraiment avoir lieu ? On attend avec impatience la réponse de Dylan, qui avait déjà voulu se battre avec d'autres de ses collègues, sans qu'il n'y ait vraiment de suite.