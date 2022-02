Benjamin Samat et Maddy Burciaga mariés : ils dévoilent des photos de la cérémonie

Eh non, il n'y a pas que Kevin Guedj et Carla Moreau qui ont décidé de se marier en ce début 2022. En couple depuis septembre 2020, Maddy Burciaga et Benjamin Samat se sont aussi passés la bague au doigt, seulement deux mois après leurs fiançailles que l'on devrait voir dans Les Marseillais au Mexique qui sera lancée le 21 février prochain sur W9 (découvrez la bande-annonce et les nouveautés).

Maddy et Benjamin dévoilent des photos de leur mariage

C'est sur Instagram que Maddy et Benjamin ont officiellement annoncé leur mariage dans un post, accompagné de plusieurs sublimes photos où on peut voir les deux amoureux dans leurs tenues (costume et noeud papillon pour lui, sublime robe blanche pour elle). "3 février 2022 : aujourd'hui a eu lieu notre mariage civil à l'ambassade 🇫🇷 de Dubai. Accompagnés de nos témoins, nous nous sommes dit : OUI je le veux !!" ont-ils tous les deux posté en légende des photos.