Carla Moreau et Kevin Guedj : quelles stars étaient présentes à leur mariage ?

Carla Moreau et Kevin Guedj se sont mariés civilement à Marseille le mercredi 26 janvier dernier. Un mariage XXL qui durera sur plusieurs jours. Actuellement à Courchevelle, le couple a encore célébré son union ce lundi 31 janvier, avec familles et amis. Du côté des invités, du beau monde a répondu présent. Si Maeva Ghennam et de nombreux Marseillais ne sont pas au rendez-vous, plusieurs stars ont fait le déplacement. Parmi elles ? Amir, mais pas seulement.

Elie Semoun est venu faire rire les mariés et l'assemblée.