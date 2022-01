Carla Moreau et Kevin Guedj mariés : le couple et leurs invités dévoilent les premières photos du mariage

Carla Moreau et Kevin Guedj mariés : ils postent les premières images de leur mariage

C'est officiel, Carla Moreau et Kevin Guedj se sont enfin mariés ! Depuis la demande en mariage à Times Square à New York, les amoureux étaient bloqués. A cause de la pandémie de coronavirus, les parents de Ruby avaient dû repousser plusieurs fois la date de leur mariage. Malgré le Covid-19 toujours présent, les candidats qui étaient dans Les Marseillais à Dubaï sur W9, et ne seront pas dans Les Marseillais au Mexique puisqu'ils ont quitté la famille des Marseillais, ont eu droit à leur jour J ! Carla est devenue Madame Guedj.

Les influenceurs que vous pouvez désormais suivre dans leur propre émission de télé-réalité, La Mif, ont dévoilé les premières images dans leurs stories Instagram et Snapchat. Soirée de la veille ce 25 janvier 2022 (préparée par les cousins Guedj) avec la famille et les amis, les préparatifs avec Carla en train de se faire maquiller et coiffer, les invités sur le chemin de la mairie dans les voitures et la cérémonie à la mairie en elle-même... Tout a été filmé et posté sur les réseaux ! Ils ont même publié leur premier selfie en tant que mari et femme.