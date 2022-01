Maeva Ghennam félicite Carla et Kevin pour leur mariage : Carla répond... avec un tacle

Un mariage en grande pompe

Carla Moreau et Kévin Guedj se sont dit "oui" ! Deux après la demande en mariage à New York pendant le tournage des Marseillais aux Caraïbes, les tourtereaux ont enfin pu s'unir officiellement ce mercredi 26 janvier à Marseille. À cause de la pandémie de coronavirus, les parents de Ruby avaient dû repousser plusieurs fois la date de leur mariage. Malgré le Covid-19 toujours présent, les candidats qui ont quitté la famille des Marseillais, ont eu droit à leur cérémonie ! Carla est donc devenue officiellement Madame Guedj ! Plusieurs images de ce mariage en plusieurs étapes ont été publiée sur les réseaux sociaux. On a ainsi pu assister de loin à la soirée de la veille ce 25 janvier 2022 avec la famille et les amis, les préparatifs de Carla (maquillage, coiffure...) et la cérémonie à la mairie en elle-même... Tout a été filmé et posté sur les réseaux ! Les jeunes mariés ont même publié leur premier selfie en tant que mari et femme. Un bien beau programme, avant de continuer la fête à la montagne, à Courchevel !