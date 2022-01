Maeva Ghennam prête à imiter la JLC Family avec sa propre émission ?

Alors que les télé-réalité de groupes commencent à faire grincer des dents que ce soit à cause des comportements toxiques de certains candidats devant les caméras ou les accusations de manipulation en coulisses du côté des productions, un nouveau genre de programmes est en train d'émerger afin de se consacrer exclusivement à un(e) candidat(e) et son entourage.

Maeva Ghennam à la tête de sa propre émission ?

Ainsi, alors que Jazz et Laurent Correia dévoilent régulièrement leur quotidien dans la JLC Family (TFX), tout comme Carla et Kevin avec La Mif, et que Nabilla Benattia a récemment eu le droit à son propre documentaire intitulé Sans Filtre (Amazon Prime Video) - après avoir déjà été à la tête de Allô Nabilla entre 2013 et 2017, c'est désormais Maeva Ghennam qui serait en discussions pour potentiellement briller en solo à travers un tel concept.

Selon les révélations du blogueur PotinsMan, l'actuelle compagne de Greg Yega négocierait avec le groupe M6 afin de créer sa propre émission qui serait intitulée Ghennam House Family. Pour l'heure, il est bien évidemment trop tôt pour savoir si cela va réellement se concrétiser et ce que l'on pourrait véritablement suivre à l'écran (son combat contre la chirurgie esthétique aux fesses ?), mais ce programme devrait vraisemblablement permettre à Maeva de se mettre en scène aux côtés d'Akram, Salma ou encore sa mère.

Du côté de la diffusion, il se murmure qu'un tel projet serait spécialement pensé pour 6play et ne devrait donc pas être diffusé à la télévision. Autrement dit, cette émission semble être voulue comme un "bonus" pour les fans et non pas comme une nouveauté destinée à remplacer un programme phare du groupe M6 (Les Princes, Les Marseillais...)

Maeva Ghennam réussira-t-elle a offrir suffisamment de contenus inédits pour son émission SANS réaliser de placements de produits ? On a hâte de le découvrir...