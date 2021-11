Nabilla : Sans Filtre, le docu réussi d'Amazon Prime Video qui montre l'humain derrière la star

Nabilla Benattia s'est fait connaître dans plusieurs émissions de télé-réalité. Mais depuis, Nabilla est surtout devenue influenceuse, auteure de livres et businesswoman à temps plein, en plus d'être une épouse et une maman. La star vit sa best life à Dubaï, avec un énorme salaire, et Thomas Vergara aussi la couvre de cadeaux de luxe comme son sac à 80 000 dollars pour une Saint-Valentin ! Bref, une vie de paillettes, mais pas que. Parce que Nabilla a aussi connu des périodes sombres, comme l'éloignement de son père ou encore la prison. Dans la série documentaire Nabilla : Sans Filtre, dispo sur Amazon Prime Video ce vendredi 26 novembre 2021, elle revient sur son passé plein de hauts et de bas, montre son présent et parle du futur. Le tout en toute franchise, comme vous ne l'avez jamais vue.

Les infos

Créée par Prime Video.

Avec au casting Nabilla Benattia Vergara, Thomas Vergara, Milann, Léna Situations, Bilal Hassani, Iris Mittenaere, Jean-Paul Gaultier...

7 épisodes d'environ 30 minutes.

Dispo sur Amazon Prime Video.

Le Pitch

Dans cette série docu, Nabilla Benattia se montre en toute transparence, d'où le nom Nabilla : Sans Filtre. L'influenceuse se dévoile entièrement, parle de ses épreuves dans la vie, de ses joies, de ses succès, de sa vie privée... Dans ces épisodes, vous pouvez la (re)découvrir, elle et sa famille, dans les coulisses de leur vie au quotidien.