Nabilla Benattia en larmes (de joie) : elle a reçu un sac à 80 000 dollars pour la Saint Valentin

Thomas Vergara a offert un sac

Pour la Saint-Valentin 2021, certains ont eu des fleurs, d'autres des chocolats... Eh bien Nabilla Benattia, elle, a eu un Birkin Cargo de la marque Hermès à 80 000 dollars. Pour la Saint-Valentin, ce dimanche 14 février 2021, Nabilla Benattia et son mari Thomas Vergara ont quitté Dubaï aux Emirats arabes unis, où ils vivent avec leur fils Milann, pour Paris. Et c'est là que Thomas Vergara a offert ce sublime cadeau à sa femme. Une surprise qu'elle a évidemment filmée puis postée dans ses stories Snapchat et Instagram.