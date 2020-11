Nabilla Benattia bientôt enceinte d'un deuxième enfant ? Elle se confie sur ses envies de bébé

"Elle dit que ça lui manque, qu'elle veut refaire un bébé"

En juin 2020 déjà, Nabilla Benattia avait avoué vouloir un deuxième enfant. La maman de Milann n'est pas encore enceinte d'un deuxième bébé mais y pense sérieusement de plus en plus avec son mari Thomas Vergara. Alors que le couple prépare leur deuxième mariage (le premier était en petit comité), ils se sont confiés sur leurs envies de bébé sur Snapchat, ce vendredi 27 novembre 2020. "Elle n'arrête pas de me parler de nourrisson" a assuré le père de famille, "Elle dit que ça lui manque, qu'elle veut refaire un bébé".

Thomas Vergara a précisé : "Alors que quand elle avait accouché de Milann, elle avait dit pas avant 5 ans ! Notre fils a tout juste 1 an, on attend 2, 3 ans, c'est bien !". Mais Nabilla Benattia aurait changé d'avis en voyant son neveu, Liaam, né le 11 novembre 2020. Le premier enfant de son frère Tarek et de sa femme Camélia lui donne des envies de maternité plus rapidement que prévu.

Nabilla Benattia avoue : "Je me demande si je suis vraiment prête à avoir 2 enfants"

L'ex star de télé-réalité devenue influenceuse a avoué dans sa story Snap : "C'est vrai j'avais dit pas avant 5 ans. Avec mon frère on a 4 ans d'écart. J'essaye de me raisonner". "D'un côté j'ai trop envie, et de l'autre je me demande si je suis vraiment prête à avoir 2 enfants" a-t-elle aussi précisé, trouvant en y réfléchissant que c'est "encore trop tôt" avant de tomber de nouveau enceinte.

Ce qui la freine ? La grossesse. Car "ce n'est pas facile d'être enceinte" a rappelé Nabilla Benattia, "C'est chaud, c'est très long... Mais c'est la plus belle expérience au monde. Ça n'a pas de prix, c'est magique. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, ce n'est pas forcément facile. Mais la récompense est tellement belle".