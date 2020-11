Tarek Benattia papa, il dévoile le prénom de son fils : Nabilla Benattia est "fière"

Après une grossesse extra-utérine en 2017, Camélia Benattia est de nouveau tombée enceinte et c'est le 11 novembre 2020 qu'elle a accouché de son premier enfant avec Tarek Benattia ! Nabilla Benattia a été la première a annoncé l'arrivée de son neveu : "Oui il est bien né ! Tout va bien. Je n'ai pas pu vous donner trop de détails avec la Covid et tout ça. Il y a plein de personnes qui n'ont pas pu le voir comme ma maman et la maman de Camélia. Il y a des règles et tout ça. J'ai eu la chance de pouvoir le voir très rapidement hier. C'était un moment magique", a-t-elle confié sur Snapchat.

Tarek et Camélia Benattia annoncent la naissance de leur fils

Les jeunes parents ont bien évidemment eux aussi partagé cet heureux événement sur les réseaux sociaux tout en dévoilant le prénom de leur petit garçon : "Bonjour Liaam. Aujourd'hui ça fait déjà un jour que tu es né et je suis comblé d'amour avec ta maman si tu savais. Tu as ramené à ma vie la chose qu'il me manqué un fils. Je serai toujours là pour toi, même au péril de ma vie sache le, tu es ma plus belle réussite et tu as donné un sens à ma vie. Maman s'est battue pour te mettre au monde mais maintenant tu es là un petit ange auprès de nous", a posté Tarek Benattia sur Instagram.

De son côté, sa femme Camélia a écrit en légende de leur première photo à trois : "Notre fils Liaam 3kg730 est né, quel mot serais assez fort pour décrire comment tu as comblé mon coeur d'amour je me demande encore comment j'ai fait pour vivre sans toi , tu as donné un sens à ma vie mon fils . Ton papa m'a soutenue durant toute ma grossesse et mon accouchement tu as fait de nous une famille , nous sommes désormais trois pour le meilleure et pour le pire."