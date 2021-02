Saint-Valentin 2021 : 10 idées de cadeaux à offrir à sa copine

Un tee-shirt ou un charm à l'effigie de Mickey et Minnie

Cette année, vous ne pourrez pas emmener votre bien-aimée à Disneyland Paris, le parc d'attractions devant rouvrir à partir du 2 avril 2021 pour le moment. Mais vous pourrez quand même lui apporter la magie de Disney en lui offrant un tee-shirt de Mickey et Minnie, dispo chez Kiabi à 10€. Un tee-shirt blanc qui ira avec tout, avec simplement les mains des deux célèbres souris qui se tiennent, et un coeur rouge. Ou alors, vous pouvez shopper un charm Disney x Pandora à 59€ en forme de coeur, rouge, avec Mickey et Minnie. Quand ce charm deux en un est centré, Mickey et Minnie échangent un bisou sur la bouche. Sans oublier la gravure "Love and Kisses" ("Amour et Baisers" en français) à l'arrière et ses pierres rouges serties en forme de coeur.