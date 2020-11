Disneyland Paris : face au confinement, le parc fait 6 millions d'euros de dons aux associations

Disneyland Paris lutte contre le gaspillage

Suite au nouveau confinement imposé en France par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19, Disneyland Paris n'a pas eu d'autre choix que de fermer temporairement ses portes, quelques mois seulement après sa réouverture. Une situation difficile à vivre pour Mickey et ses amis, qui ne se laissent heureusement pas abattre par un tel coup dur. Au contraire, on vient de l'apprendre, le parc d'attractions redouble d'efforts aujourd'hui afin de continuer à faire vivre sa magie à travers le pays.

Aussi, plutôt que de faire face à un terrible gaspillage alimentaire en jetant les tonnes de nourriture qui ne pourront pas être vendues aux clients du parc, les dirigeants de Disneyland Paris ont fait le choix d'en faire don à différentes associations. Comme le dévoile Le Parisien, "Le Secours populaire de Vaux-le-Pénil a déjà reçu 27 palettes de nourriture, celui de Meaux va recevoir trois palettes de produits surgelés" tandis que Les Restos du Coeur de Esbly au déjà eu le droit à "six palettes d'épicerie" et "200 kilos de steaks hachés". C'est beau.

6 millions d'euros de dons pour le parc

Mais ce n'est pas tout, le parc a également annoncé que ces dons allaient progressivement s'étendre à d'autres organismes dans les jours à venir, que ce soit en direction de La Croix Rouge ou de la Banque Alimentaire. Une opération au grand coeur aussi belle que nécessaire en cette fin d'année si particulière, qui n'est d'ailleurs pas la première de Disneyland Paris.

En mars dernier, à l'occasion du premier confinement, le parc avait déjà mis en place de tels dons (plus de 15 tonnes de nourriture avaient notamment été récoltées) et avait également permis l'accès à du matériel de protection et des fournitures médicales afin d'aider les personnes concernées dans la lutte contre le virus. Au total, Disneyland Paris a déjà contribué à plus de 6 millions d'euros de dons en France cette année. C'est aussi ça, la magie de Disney et tant pis si Picsou fait la tête.