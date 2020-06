Disneyland Paris : la réouverture est officiellement prévue le 15 juillet 2020, voilà ce qui change

Parcs, hôtels... Voilà ce qui rouvre à Disneyland Paris

Alors que le Parc Astérix, le Futuroscope ou encore Nigloland rouvrent avec des nouveautés, Disneyland Paris a aussi annoncé sa date de réouverture. Elle était très attendue par les nombreux fans de Disney, qui rêvent de pouvoir revenir se promener sur Main Street, se faire propulser dans l'HyperSpace Mountain en mode Star Wars ou encore retomber en enfance dans It's a small world : La Maison des Poupées. Après 4 mois de fermeture à cause du Covid-19, le célèbre parc d'attractions de Marne-la-Vallée, en région parisienne, rouvrira donc progressivement au public à partir du 15 juillet 2020.

Cette réouverture inclus le Parc Disneyland, le Parc Walt Disney Studios, l'hôtel Disney's Newport Bay Club et Disney Village. Les autres hôtels Disney rouvriront plus tard, au fur et à mesure : le 20 juillet 2020 pour le Disney's Hotel Cheyenne le 20 juillet, le 3 août 2020 pour le Disney's Hotel Santa Fe et le 7 septembre 2020 pour le Disneyland Hotel. En revanche, le Disney's Sequoia Lodge et le Disney's Davy Crockett Ranch resteront fermés cet été et rouvriront à une date annoncée ultérieurement.

FASTPASS, parade, spectacles... Voilà ce qui est suspendu

Oui mais voilà, en raison du coronavirus toujours présent en France, certaines choses vont changer à Disneyland Paris, tout comme ça avait été le cas à Disneyland Shanghai pour sa réouverture le 11 mai 2020. Fini les files Single Rider et les FASTPASS pour gagner du temps dans les queues de certaines attractions. Ces services seront temporairement suspendus.

Pareil avec les rencontres avec les personnages Disney. Mickey, Minnie, Cendrillon et tous les autres seront présents dans les parcs mais ne pourront pas venir vous parler ou prendre un selfie avec vous. Les aires de jeu, les ateliers de maquillage et de relooking seront aussi "momentanément indisponibles" pour éviter tout contact pendant la pandémie.

Les expériences comme la Disney Stars on Parade et le spectacle nocturne Disney Illuminations seront de leurs côtés de retour à une date ultérieure. Idem pour les spectacles Le Roi Lion et Les Rythmes de la Terre et Le Rythme de la Jungle, qui ne seront pas de retour tout de suite mais plus tard dans l'été 2020.

Les nouvelles mesures à suivre

"Nous sommes tous ravis d'être sur le point de rouvrir Disneyland Paris ces prochaines semaines" a avoué Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris, "Créer la magie signifie encore plus pour nous aujourd'hui, alors que nous saluons la résilience de nos Cast Members, l'enthousiasme de nos visiteurs et de nos fans, et l'élan positif des nombreuses réouvertures dans l'industrie du tourisme en Europe. Nous sommes impatients".

Bien évidemment, des mesures d'hygiène et de sécurité seront renforcées, à la fois pour les Cast Members et pour les visiteurs. Quelles sont ces nouvelles règles ? Les deux parcs d'attractions parisiens, Disneyland et Walt Disney Studio, auront une capacité d'accueil réduite. Désormais, il sera également obligatoire de réserver son billet ou son séjour à l'avance "pour permettre le contrôle du nombre de visiteurs quotidien". Et bien sûr, le port du masque sera obligatoire pour tous les visiteurs âgés à partir de 11 ans.