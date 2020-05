Disneyland : le parc de nouveau ouvert à Shanghai avec des mesures de sécurité renforcées

Disneyland rouvre ses portes à Shanghai

Alors qu'un homme s'était confiné à Disney World en Floride, et a depuis été arrêté par la police, le Disneyland situé à Shanghai en Chine a rouvert ce lundi 11 mai 2020. Le pays a en effet commencé à rouvrir quelques sites touristiques comme la Grande muraille de Chine et la Cité interdite à Pékin. La réouverture du parc d'attractions n'est donc pas si étonnante, malgré la pandémie.

Pour Joe Schott, le président du Shanghai Disney Resort, cette réouverture est une excellente nouvelle. Il a confié au New York Times que ce lundi 11 mai 2020, c'était "une matinée émouvante". Le groupe Disney voit ainsi "une lumière au bout du tunnel".

Une visiteuse venue dès la réouverture du Disneyland de Shanghai a avoué à l'AFP : "Même si beaucoup d'attractions restent fermées, nous sommes très impatientes". "Nous avons passé deux mois enfermées, c'était d'un ennui mortel" a-t-elle précisé en parlant d'elle et d'une enfant de 5 ans.

A noter qu'il s'agit du seul parc d'attractions Disney à rouvrir dans le monde. A cause du Covid-19, The Walt Disney Company avait dû non seulement fermer ses parcs mais aussi décaler les dates de sorties au cinéma de Mulan, Black Widow ou encore Thor 4. En revanche, pendant le confinement, la plateforme de streaming Disney+ a connu un large succès dans le monde.

Voilà les mesures prises contre le coronavirus dans le parc

Oui, le Shanghai Disney Resort a rouvert, mais les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus sont strictes. Qu'est-ce qui a été mis en place dès cette réouverture du parc d'attractions ? Déjà, il y a une limitation du nombre de visiteurs (24 000 tickets sont vendus par jour au lieu de 80 000, soit un tiers des visiteurs habituels avant la pandémie). Le New York Times a souligné que les billets prévus pour ce lundi 11 mai 2020 ont été vendus en quelques heures à peine.

Ce nombre de visiteurs réduit doit aussi arriver à des horaires précis, pour ne pas qu'il y ait trop de monde dans les files d'entrée. Avant de pouvoir entrer dans Disneyland, ils devront aussi montrer que l'appli Stop Covid (sur leur smartphone) est de couleur verte. Sans oublier les contrôles de la température corporelle.

Et une fois entrés, les visiteurs sont espacés dans les files d'attente (la distanciation sociale est marquée avec des lignes jaunes). Les employés du parc Disney rappellent aussi plusieurs fois par jour via des hauts parleurs qu'il faut garder leurs distances dans les queues pour les attractions. Les amphithéâtres où se déroulent les spectacles et les aires de jeux pour les enfants restent fermés.

Dans les attractions elles-mêmes, des rangs sont même laissés vides pour respecter le mètre de distance. La direction a aussi prévu plusieurs séances de désinfection dans tout le parc. Enfin, le port du masque est obligatoire aussi bien pour les visiteurs que pour les salariés (à part celles et ceux qui portent un costume de personnage et sont donc déjà masqués).