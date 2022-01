Maeva Ghennam dit stop à la chirurgie et veut retirer ses injections aux fesses : "Je trouve ça vulgaire"

On vous l'a dit et répété, la chirurgie esthétique - même de simples injections - ce n'est pas anodin et ça peut être dangereux. Certaines candidates ont montré les dangers de cette manie comme Luna Skye, victime d'une grave infection après des injections. Pourtant, d'autres influenceuses affichent fièrement leurs opérations. Mais il n'est jamais trop tard pour changer d'avis.

Maeva Ghennam dit stop aux injections

Après Giuseppa qui a dénoncé la banalisation de la chirurgie, c'est Maeva Ghennam qui a décidé de s'engager contre cette pratique très répandue. Pourtant, la candidat des Marseillais a usé - et abusé - d'injections et a beaucoup changé à cause de ça (découvrez sa photo avant/après). Mais elle l'a avoué sur Instagram et Snapchat, elle ne veut plus faire de botox et a décidé de supprimer ses injection. "Avant je faisais trop d'injections, j'avais le visage complètement boursouflé ! Là, depuis que j'ai tout enlevé, je m'aime trop, je me trouve trop belle" a commencé à raconter la candidate comme vous pouvez le voir en vidéo dans notre diaporama.

Maeva Ghennam a confié qu'auparavant, elle faisait des injections tous les six mois. Mais aujourd'hui, elle a appris à s'aimer telle qu'elle est, sans le botox, et regrette ses injections passées. "Je regrette d'avoir fait tout ça, heureusement qu'il existe un produit pour enlever toutes les injections sinon j'aurais été dans la m*rde. Restez le plus naturel possible, c'est ce que j'essaie de faire !" a-t-elle expliqué.

Elle veut diminuer ses fesses

La chérie de Greg Yega confie qu'elle réfléchit même à supprimer ses injections dans les fesses. "Je n'ai plus envie d'avoir des grosses fesses. Maintenant, je trouve qu'avoir de trop grosses fesses comme actuellement, je trouve ça vulgaire. Je suis en train de voir pour enlever mes injections des fesses et les dégonfler. Je n'aime plus ça, j'ai envie d'être plus naturelle, d'avoir des formes, mais moins." dévoile la candidate de télé-réalité. Aujourd'hui, Maeva a donc décidé de ne plus se prendre la tête. "Je me sens beaucoup mieux comme ça. Si mon double menton revient, je vais m'aimer et m'accepter avec mes défauts. C'est la vie. Si demain je grossis et j'ai un double menton, ce n'est pas grave, je m'aimerais comme ça. Voilà mes résolutions 2022." a-t-elle confié. Seule exception ? Maeva compte continuer ses injections dans les lèvres, une fois par an.

"Ne le faites pas !", elle alerte

Consciente qu'elle a beaucoup de jeunes followers, Maeva Ghennam a décidé de faire passer un message à ses abonnés : "Ne vous faites pas avoir par les filtres instagram, par tout ce qui se passe sur Instagram, tout le monde retouche ses photos. (...) C'est 100 fois plus beau une fille au naturel que toute refaite, ça me dégoute. (...) Ne le faites pas !" a-t-elle déclaré au sujet de la chirurgie.