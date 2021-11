Giuseppa dénonce la banalisation de la chirurgie : "comme si tu allais acheter un blanc de poulet"

Giuseppa, ici dans un extrait de l'émission Les Marseillais VS Le reste du monde 6, se confie sur son opération de chirurgie esthétique.

Giuseppa, candidate des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 et ex petite amie de Simon Castaldi, lance sa chaîne Youtube. Elle a publié sa toute première vidéo ce dimanche 7 novembre où elle avoue avoir eu recours à la chirurgie esthétique. La nouvelle copine de Paga évoque également que c'est l'un de ses plus grands regrets et regrette sa banalisation dans le milieu de la télé-réalité.

Giuseppa est la nouvelle star de la télé-réalité. Du haut de ses 19 ans, la jolie blonde a réussi à se faire une place dans le coeur des téléspectateurs. Il faut dire que la petite copine de Paga a su se faire remarquer. Avec une relation compliquée avec Illan, le grand charo de la télé-réalité, la candidate a ensuite participé à la 6eme saison de La villa des coeurs brisés sur TFX. Elle a ensuite enchaîné avec Objectif : Reste du Monde et Les Marseillais vs Le Reste du Monde, actuellement diffusé sur W9. C'est lors de cette aventure, qu'elle tombe folle amoureuse de Paga avec qui elle se met en couple, tandis que son ex, Simon Castaldi, se console dans les bras d'Adixia, l'ex de Paga. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape pour Giuseppa. Aux côtés de Bastos, qui vient d'annoncer qu'il s'était remis en couple Victoria, la jeune femme a proposé sa première vidéo sur Youtube sur sa chaîne appelée P'tite Giu, ce dimanche 7 novembre. Intitulée, "Je vous dévoile plein de secrets || FAQ || Avec Bastos", elle répond donc aux questions des internautes. L'occasion d'évoquer les autres candidats de télé-réalité mais aussi sa vie privée. Giuseppa s'est fait refaire la poitrine Au cours de la vidéo, Giuseppa évoque plusieurs thèmes dont sa nouvelle relation avec Paga et son amitié avec Hilona. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'une internaute pose la fameuse question : "Comptes-tu refaire de la chirurgie esthétique ?", elle répond cash : "J'ai déjà fait ma poitrine, il y a longtemps. J'avais 18 ans. Je ne faisais pas encore de télé-réalité. Je n'en referai pour rien au monde", avoue Giuseppa, qui développe : "Aujourd'hui, je prône le fait qu'il faut s'accepter soi-même, qu'il faut avoir confiance en soi".