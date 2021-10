Giuseppa fiancée à Paga ? Elle répond à la rumeur et la joue engagée pour régler ses comptes

Il y a quelques jours, Giuseppa - candidate de l'émission Les Marseillais vs Le Reste du Monde, profitait de ses réseaux sociaux pour dévoiler une magnifique bague autour de son doigt. Et forcément, il n'en fallait pas plus pour déclencher un vent de passion du côté du public. Entre ceux qui ont commencé à fantasmer sur de possibles fiançailles avec Paga ou ceux qui l'ont accusée de profiter de son compagnon, c'est peu dire que l'ex de Illan, récemment victime de revenge porn, a vécu une fin de semaine extrêmement mouvementée.

Giuseppa répond aux trolls et mauvaises langues

Aussi, lassée de se retrouver au centre de toutes les rumeurs possibles (mais également insultes), Giuseppa a finalement choisi de faire une mise au point lors d'une story publiée sur Instagram ce jeudi 14 octobre 2021, "Je vais répondre à quelques petites bêtises. (...) Je vais répondre aux personnes qui ont la langue bien pendue".

Et sans surprise, elle n'a pas masqué sa colère face à la haine de certains trolls à son encontre, "C'est vraiment pitoyable d'avoir la mauvaise langue comme ça ! De dire 'Elle profite de lui'. Vous ne savez pas tout, donc arrêtez avec vos suppositions irrespectueuses".

Pas de mariage avec Paga ?

De quoi comprendre qu'il n'y a donc aucun mariage à l'horizon pour le couple ? Exactement. "Pour toutes les personnes qui disent que cette bague m'a été offerte par Paga pour un mariage ou des fiançailles, eh bah non ! C'est faux, ce sont des bêtises", a déclaré la jeune femme, qui a ensuite précisé plus loin, "C'est vraiment ridicule, si on se fiance ou marie avec Paga, je ne vous le cacherai pas".

En réalité, cette bague est liée à une simple envie de sa part de se faire un cadeau, "C'est moi qui me suis pris cette bague. On n'a pas toujours besoin d'un homme pour se faire plaisir. A bon entendeur et bonne entendeuse..." Elle a d'ailleurs tenu à le rappeler, "J'ai toujours été indépendante et si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir".

"Arrêtez avec vos messages qui dévalorisent les femmes"

A noter que cette mise au point qu'elle juge importante a surtout mis Giuseppa hors d'elle. La meilleure ennemie de Luna en effet déploré que la société soit encore touchée par autant de clichés, "C'est nouveau qu'en 2021 on a besoin de son homme pour se faire plaisir ? Arrêtez un peu avec vos messages qui dévalorisent les femmes ! Beaucoup de femmes gagnent autant d'argent que leurs hommes et peuvent se permettre de se payer un sac, une bague ou des talons".

Un discours fort et engagé à quelques mois de l'élection présidentielle... Emmanuel Macron a du souci à se faire !