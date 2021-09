Luna (Les Marseillais), un passé d'escort ? Paga et Giuseppa l'accusent et la menacent, elle réagit

Malgré l'infidélité de Paga dans Les Marseillais à Dubaï, Luna Skye a accepté de donner une seconde chance à son couple. Seulement voilà, les deux candidats se sont une nouvelle fois séparés quelques mois avant le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 6. Au moment de l'annonce de leur rupture, ils ne se sont pas exprimés sur les raisons, mais lors de son arrivée dans le cross, Luna a balancé que Paga l'a encore trompée. Une info démentie par le Marseillais sauf que son ex affirme avoir des preuves de son infidélité.

"Je l'ai vu en train de parler à son ex pour coucher avec"

En story Instagram, l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 a décidé de donner plus de détails sur sa séparation avec Paga : "Quand on était à Dubaï, on attendait la fin de la construction de la maison de Paga pour commencer les choses sérieuses, à savoir les enfants etc. Moi, j'avais encore des doutes par rapport à ce qu'il s'est passé avant. Je me suis dit que j'allais le tester, je l'assume totalement. J'ai eu accès à tous ses messages et un matin, je l'ai vu en train de parler à son ex pour coucher avec."

Luna confie ensuite : "Quand j'ai lu le message, j'ai pété les plombs et j'ai pleuré. Paga a vite compris que j'avais tout cramé et de là, il est devenu fou de rage. Il a complètement switché et depuis, je ne sais plus qui est cette personne que vous voyez. On dirait un fou. J'ai essayé d'avoir une discussion avec lui en face, mais il ne voulait pas. Il m'a dit : 'On se verra au cross'. Il voulait que tout ça se règle en aventure alors que je lui ai envoyé un message pour lui dire que je ne voulais pas régler ça en aventure car c'est trop personnel."

Luna menacée par Giuseppa, elle balance

Ce n'est pas tout puisque l'influenceuse révèle aussi avoir reçu des menaces "de malade" de la part de Paga et Giuseppa pour ne pas qu'elle parle du programme. En guise de preuve, elle partage des messages de l'ex d'Illan dans lesquels on peut notamment lire : "Si Luna ne veut pas que je l'extermine, qu'elle se calme vite. Qu'elle ne parle surtout pas de moi sinon, son dossier d'escort à Los Angeles, je vais le mettre sur le tapis et avec preuve à l'appui."

"Ça veut aussi dévoiler des secrets entre copines pour bousiller mes amitiés, mais lâche toi Al Qaida 2.0. Peu importe ce qu'on sortira de vrai ou de faux sur moi, on ne m'empêchera pas de dire ce que j'ai vécu et ce que je ressens", réagit Luna.