Giuseppa VS Illan : l'affaire de revenge porn serait maintenant entre les mains de la justice

Ce à quoi celle qui était dans La Villa des Coeurs Brisés 6 sur TFX a répondu : "Je laisse les personnes profiter de leur heure de gloire. J'encaisse sans problème, on répond aux imbéciles par le silence et si je ne réponds à personne c'est parce que maintenant, tout est entre les mains de la justice".

Une affaire de photos dénudées qui a beaucoup fait parler

Pour rappel, c'est le blogueur Nabil El Moudni qui avait dévoilé l'affaire de revenge porn. Il avait expliqué que Illan aurait envoyé des photos dénudées de ses ex, Hilona et Giuseppa, à ses potes. Illan qui s'est clashé avec beaucoup de candidats dans Objectif Reste du Monde s'était excusé. Mais il avait aussi donné sa version des faits, en disant que ce sont ses amis qui auraient dévoilé les images d'Hilona et Giuseppa et non lui. Sauf qu'il aurait quand même partagé ces photos dénudées avec ses potes en question en premier. Giuseppa avait poussé un coup de gueule contre Illan en apprenant ça. Reste à savoir ce que la justice décidera pour cette affaire.