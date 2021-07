Giuseppa enceinte de Simon Castaldi ? Elle aurait avorté avant le cross de W9, la rumeur glauque

Après une histoire d'amour compliquée dans Objectif Reste du Monde, Giuseppa Ciurleo et Simon Castaldi ont apparemment décidé de se laisser une seconde chance sur le tournage des Marseillais VS Le reste du Monde 6. Une seconde chance qui n'aurait pas fonctionné parce que d'après les récentes rumeurs, ils seraient désormais en couple avec deux autres personnes : Giuseppa aurait craqué pour Paga et Simon Castaldi pour Adixia. Giuseppa aurait d'ailleurs été évincée du cross de W9 à cause de sa relation avec le Marseillais.

Giuseppa enceinte de Simon Castaldi ?

Toutes ces informations ne sont bien évidemment pas officielles, comme la nouvelle rumeur, assez glauque, qui vient de faire son apparition sur les réseaux sociaux. D'après un post Twitter du blogueur @shayaratv, Giuseppa et Simon Castaldi se seraient revus avant Les Marseillais VS Le reste du monde 6 et auraient recouché ensemble "à l'abri de tout le monde". L'ex d'Illan serait alors tombée enceinte et aurait décidé d'avorter. L'internaute a laissé son message en ligne quelques minutes avant de le supprimer.