Bastos et Vivi de nouveau en couple après leur rupture express

Si certains vivent des mariages express, d'autres sont plutôt du genre à rompre pour se remettre très rapidement ensemble. C'est le cas de Bastos et Vivi. Le dimanche 31 octobre (soit il y a tout juste une semaine), la candidate des Marseillais vs le reste du monde 6 annonçait leur rupture sur ses réseaux. "Avec Bastien, on s'est séparés. Il m'a tèj en fait. On s'est disputés et il trouve que je ne fais pas assez d'efforts pour nous deux. Il trouve que je ne fais rien" a-t-elle expliqué, en larmes, sur Instagram.

Mais dès cette annonce, les fans du couple se doutaient bien qu'un retour de flammes était plus que probable. "Je suis amoureux d'elle. J'ai été impulsif et j'ai voulu me débarrasser de la souffrance et redevenir chill. C'est dur de tenir plus à quelqu'un qu'à soi-même. C'est dur d'être en couple" avait expliqué Bastos. Il n'aura pas fallu attendre très longtemps...

Bastos et Vivi de nouveau en couple

Ce vendredi 5 novembre, les fans de Bastos et Vivi se posaient quelques questions sur leur statut amoureux puisque la jeune femme était retour auprès de son "Daddy" dans des stories postées sur Insta et Snapchat. Les deux amoureux n'ont pas laissé planer le doute très longtemps : oui, ils sont bien de nouveau en couple.

En fin de journée ce vendredi, après avoir reposté plusieurs photos de son chéri, Victoria Mehault a posté des stories (à voir dans notre diaporama) où elle se montre en train d'embrasser son amoureux... et de le taquiner sur son âge. Ce samedi, elle a également posté une photo de leurs mains enlacées, preuve qu'ils sont bien de nouveau ensemble. De son côté, Bastos a posté plusieurs stories ainsi qu'une photo. "J'ai retrouvé le sourire. Allez savoir pourquoi 🥰" a-t-il écrit.