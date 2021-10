Paga (Les Marseillais) : un bébé et un mariage avec Giuseppa ? "J'ai envie de fonder une famille"

Depuis plusieurs mois maintenant et leur rencontre dans Les Marseillais vs Le reste du monde 6, Paga et Giuseppa vivent une belle histoire d'amour et ne se lâchent plus. Et si les deux candidats ne sont pas encore fiancés, contrairement à ce que laissent entendre les rumeurs balancées sur les réseaux sociaux, ils semblent en revanche prêts à faire un long bout de chemin ensemble.

Un bébé pour Paga et Giuseppa ?

"J'ai envie de fonder une famille avec elle. Je veux au minimum deux ou trois enfants. Je suis prêt parce que c'est la bonne. On le sent quand c'est la bonne personne" a tout simplement confié l'ex-copain de Luna auprès de Télé-Loisirs. Cependant, attention, n'allez pas croire que les amoureux vont passer ce cap très important dès demain. "J'attends qu'elle soit prête. On va aller étape par étape. On ne va pas tout brûler" a-t-il en effet précisé.

Malgré tout, il ne l'a pas caché, il fourmille d'envies et de projets à bâtir aux côtés de Giuseppa, et il s'avoue extrêmement impatient de pouvoir entamer de nouveaux chapitres dans sa vie, "On va avoir la maison puis après on peut se fiancer, avoir un deuxième chien. On va voir comment cela évolue. C'est une certitude dans ma tête. Mais je ne vais pas attendre mille ans. Dès qu'elle est prête, elle me dit".

Giuseppa en rêve, mais prend son temps

Mais au fait, qu'en pense la jeune femme ? Si une forte différence d'âges les sépare (Paga à 33 ans, Giuseppa à 20 ans), cela n'empêche pas l'ancienne candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 d'être sur la même longueur d'ondes que son chéri, "Je n'ai pas eu de vie de famille donc c'est très important d'en fonder une pas trop tardivement."

Toutefois, elle l'a également précisé, il est hors de question pour elle de se précipiter. Au contraire, elle veut pleinement savourer l'évolution de son couple et ainsi aborder sereinement les différentes étapes, "J'ai besoin de temps parce que Paga a l'habitude de se projeter très vite. J'ai envie que les fiançailles, mariage et enfants soient quelque chose d'exceptionnel. Je veux qu'il ressente cette chose avec moi. Je pense que ça peut prendre plus de temps".

Rendez-vous donc en 2022 pour voir quelle nouvelle étape sera franchie par le couple. Les paris sont ouverts.