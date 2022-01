Luna Skye : "J'ai cru qu'on m'avait amputée" et que "j'étais morte", elle se confie

"J'avais perdu 10 kilos, je voulais juste combler mes fesses" avant Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6

Luna Skye est toujours hospitalisée depuis ses injections dans les fesses qui ont mal tourné et se sont transformée en infection. L'influenceuse a même été en réanimation entre la vie et la mort. Le blogueur Aqababe est venu la voir à l'hôpital, tout comme Emilie Amar (ex candidate de télé-réalité qui a elle aussi eu des complications suite à des injections avec le même docteur). Luna qui a fait ces injections dans les fesses après Les Marseillais à Dubaï et avant Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 a répondu à plusieurs questions des internautes.

Lors d'une session de questions-réponses dans sa story Instagram, depuis son lit d'hôpital, l'ex de Paga a expliqué pourquoi elle a décidé de se faire retoucher les fesses avec des injections. "J'avais perdu 10 kilos, je voulais juste combler mes fesses en attendant que je reprenne le sport" a-t-elle expliqué. "Tout ça c'est parti d'injections hyaluroniques qu'on m'a fait dans les fesses, c'est censé rester 6 mois à 2 ans et on sait pas ce qui s'est passé", "il y a une enquête qui est en cours donc on verra" a précisé Luna.

Luna Skye a subi 2 opérations parce que "la bactérie s'était diffusée dans le corps"

Après avoir été hospitalisée plusieurs fois suite à l'infection ans le sang liée aux injections, Luna a dû demander de l'argent à sa communauté pour payer ses frais d'hôpitaux au USA. Car avant d'être rapatriée en France, elle a dû aller à l'hôpital aux Etats-Unis. Depuis, la candidate de télé-réalité va mieux. Et elle a indiqué avoir subi "2 opérations". "La première opération en fait ils sont venus avec une canule à l'intérieur et ils ont cassé toutes les coques du produit, parce que le produit en fait ça fait des petites coques" a-t-elle déclaré.

"Et la deuxième opération du coup, comme toute la bactérie du produit s'était diffusée dans le corps, on a dû faire un gros lavage et on a dû mettre des mèches. Donc là j'ai des mèches. Ca fait des gros trous avec des grosses mèches qui rentrent d'un côté de la fesse et qui ressortent. Il y en a 6 donc il y a 12 trous" a expliqué celle qui est désormais dans la famille du RDM. "On fait des lavages deux fois par jour. On fait en fait passer du produit, de la bétadine mélangée en fait à de l'eau oxygénée, à l'intérieur de la fesse : ça rentre par un trou et ça ressort. On fait ça le matin et le soir" a-t-elle aussi déclaré.

"J'ai cru qu'on m'avait amputée", puis "j'ai cru que j'étais morte"

Comment se sentait-elle après l'opération ? "Au début j'ai cru qu'on m'avait amputée du coup je faisais que crier : 'Ah ! J'ai mal, j'ai mal maman !' Je faisais que crier ma mère alors qu'elle était même pas là" a avoué Luna Skye, "Ensuite on m'a mis un coup de kétamine, j'ai cru que j'étais morte. Et là maintenant ça va mieux".

Aura-t-elle des séquelles ? "Oui dans tous les cas je vais avoir des séquelles" a confirmé Luna, "je vais avoir 12 petites cicatrices et je vais avoir plein d'irrégularités, plein de petites vagues, donc je vais sûrement devoir faire une chirurgie réparatrice". "Mais j'ai pas du tout envie de me faire réopérer j'ai peur", "j'ai pas du tout envie de repasser sur le billard, je vais tout faire pour pas avoir de chirurgie reconstructrice" a-t-elle ajouté, "je vais me tuer au sport et essayer des lasers, des massages drainants".