Luna Skye en réanimation et entre la vie et la mort après sa chirurgie ? Les révélations d'une amie

Luna Skye (Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6) en réanimation : "Elle pourrait perdre la vie"

Avant d'aller sur le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 (dont les épisodes sont dispos sur W9 et Salto), Luna Skye avait subi une opération de chirurgie esthétique. La candidate de télé-réalité avait en effet révélé avoir fait des injections dans les fesses pour plaire à son ex, Paga, mais tout a vite tourné au drame...

"J'ai dû attraper un staphylocoque ou une bactérie" avait confié Luna dans ses stories. Puis, lors du tournage de son vlog au Mexique, l'influenceuse avait révélé avoir dû être hospitalisée et risquait une nécrose : "Je pensais avoir une septicémie car je n'arrivais pas à marcher, mes jambes étaient comme endormies", et "après les analyses, ils ont trouvé une infection dans le sang" "Mes fesses, ça peut partir en nécrose". Depuis, Luna Skye s'était exprimée sur sa maladie mortelle. Désormais, celle qui était dans le cross a de nouveau été hospitalisée et serait entre la vie et la mort.