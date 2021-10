Luna Skye hospitalisée, elle s'exprime sur sa maladie : "10 à 30% des gens en meurent"

On ne le répétera jamais assez : faire une opération de chirurgie esthétique n'est pas sans danger. Dans le passé, plusieurs stars ont témoigné après une chirurgie qui s'est mal déroulée comme Mélody de La Revanche des Ex qui a été victime d'une infection et a passé un long moment à l'hôpital. Il y a une dizaine de jours, c'est Luna Skye qui annonçait avoir été hospitalisée après des injections dans les fesses qui remonte à 3 mois. Victime d'une infection, elle est toujours à l'hôpital et ça ne s'arrange pas malgré les jours qui passent.

Luna Skye victime d'un staphylocoque dangeureux

Ce vendredi 15 octobre, Luna Skye a donné de ses nouvelles dans une story postée sur Instagram et ce n'est pas très rassurant. La star de télé-réalité vue dans Les Marseillais vs le reste du monde 6 qui a aussi sorti son premier single, Innocent, est toujours hospitalisée et souffre beaucoup. "C'est un peu compliqué ce qu'il se passe en ce moment. Je suis toujours à l'hôpital. Merci pour vos messages." a d'abord expliqué Luna avant de donner plus de détails sur sa maladie. La star explique souffre d'un staphylocoque (une bactérie) qui n'est pas comme les autres. "C'est un type MRSA c'est hyper fort, ça résiste aux antibiotiques, ça revient dans ton sang." a expliqué l'ex de Paga dans une story émouvante.

Dans la suite, Luna explique que cette maladie peut être mortelle. "Tu as 10 à 30% des gens qui meurent, je ne calcule même pas." a-t-elle expliqué, très émue. Après l'annonce de son hospitalisation, Luna Skye avait mis ses abonnés en garde contre la chirurgie. "La chirurgie, même minime, peut laisser entrer des bactéries comme on ouvre la peau ! Mes fesses, ça peut partir en nécrose. C'est hyper grave ! Ne jouez pas avec ça !" a-t-elle expliqué. On lui souhaite de se rétablir au plus vite.