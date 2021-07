Luna Skye sort son single et son clip Innocent... destiné à Paga ?

Et si le clip est aux couleurs pastel, rose et bleu, avec des danseuses et des looks et coiffures très années 1990, ce sont surtout les paroles du morceau qui ont fait réagir sur les réseaux. "T'as bien parlé sur mes côtes / Sur ma vie tu m'as pas défendue / C'est fini t'as plus la côte / A ce qui paraît t'es redescendu" chante Luna Skye, assurant : "Nous deux c'est die, die, die, die", "Tu vas prendre ce que t'as mérité". Alors forcément, beaucoup d'internautes se sont dits que Luna parlait de Paga qui l'a trompée avec Léna.

De nombreux internautes sont bluffés, Luna Skye rassurée

Sur Instagram, Luna Skye avait avoué à ses abonnés avoir hâte de leur faire découvrir son single Innocent et le clip qui va avec : "J'ai hâte de vous faire découvrir mon premier titre les babes et de vous montrer une facette de moi à travers ma passion J'espère que vous allez kiffer".